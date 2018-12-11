Эх, заживем: в Брянской области приняли профицитный бюджет

Брянск, , 14:18 — REGNUM Депутаты Брянской областной думы на заседании 11 декабря приняли бюджет региона на ближайшие три года. Как сообщили в пресс-службе правительства области, документ составлен с профицитом в 350 млн рублей. Доходы бюджета в 2019 году должны составить 54,4 млн рублей, расходы — 54 млн рублей.

Собственные доходы региона в 2019 году планируются в размере 28 млрд рублей. Расходоваться деньги бюджета будут в рамках госпрограмм. Всего на выполнение 21 программы запланировано 98% бюджета. Среди сфер больше всего пойдет на социальную — 35 млрд рублей? или 65%. На соцполитику потратят 15,6 млрд рублей, на образование — 12,3 млрд, на национальную экономику — 10,8 млрд рублей, на здравоохранение — около 5 млрд рублей, а на культуру — 800 млн рублей.

«Объем государственного долга в 2019 году запланирован с уменьшением на 350 млн рублей до 9,9 млрд рублей, что составит 35,5% объема налоговых и неналоговых доходов. Долг по коммерческим кредитам сократится до 10,7%», — планируют в правительстве области.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет на 2018 год тоже принимался с профицитом в 300 млн рублей. При этом изначально расходы и доходы бюджета были больше, чем планируется в 2019 году. Тогда они соответственно составляли 55,1 и 55,4 млрд рублей. При этом уже к маю 2018 года структура документа немного изменилась, а профицит превратился в дефицит в 21 млн рублей. Похожая ситуация была и в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Профицитный и социальный: в Брянской области приняли бюджет