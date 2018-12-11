Назарбаев запустил движение по автодороге Орал — Таскала

Астана, , 14:19 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил движение автомобилей на участке реконструированной автодороги Орал — Таскала, которая позволит увеличить объем транзита международного транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

О реконструкции участка дороги главе государства в ходе общенационального телемоста отчитался председатель правления АО «КазАвтоДор» Ермак Кизатов. По его словам, пропускная способность участка автодороги увеличится с 2 до 7 тыс. автомобилей в сутки.

Заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр также рассказал о ходе строительства и преимуществах большой алма-атинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония начала строительства БАКАД состоялась 31 мая. Стоимость проекта составляет 180 млрд тенге ($457 млн по курсу на 31 мая). Срок строительства составит более 4 лет, а протяженность дороги — 66 км.

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