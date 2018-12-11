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Второе чтение бюджета Псковской области на 2019 год назначили на 25 декабря

Экономика

Главный финансовый документ региона рассмотрят на очередной сессии Псковского областного собрания депутатов

Псков, 11 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Проект бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов будет рассмотрен во втором и окончательном чтении на очередной сессии Псковского областного собрания депутатов 25 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Помимо вопроса о бюджете, в повестку включены депутатские инициативы об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, о содержании и защите домашних животных, а также проект закона «Об официальных символах Псковской области».

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Кроме того, состоится парламентский час на тему обеспечения жителей региона лекарственными средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после одобрения в первом чтении, над проектом бюджета Псковской области начала работу согласительная комиссия, в состав которой вошли депутаты всех трёх партийных фракций регионального парламента, а также представители администрации региона.

Доходы бюджета Псковской области в 2019 году прогнозируются в размере 26,52 млрд рублей (в том числе 18,1 млрд рублей собственных доходов), в 2020 году — 26,16 млрд рублей, в 2021 году — 27,74 млрд рублей. Расходы областного бюджета в 2019 году запланированы в размере 28,16 млрд рублей, в 2020 году — 26,46 млрд рублей, в 2021 году — 28 млрд рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2019 год в представленной редакции законопроекта учтены в сумме 8,43 млрд рублей, но эти цифры неокончательные. После подтверждения окончательной суммы федеральной помощи (речь идёт более чем о 5,6 млрд рублей), депутаты вновь вернутся к первому чтению закона о бюджете — для того, чтобы внести необходимые коррективы.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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