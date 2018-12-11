Назарбаев запустил мусороперерабатывающий завод в Алма-Ате

Астана, , 14:03 — REGNUM В рамках общенационального моста «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане» президент республики Нурсултан Назарбаев запустил работу мусороперерабатывающего завода в Алма-Ате, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что опыт строительства подобных объектов необходимо распространять на другие города Казахстана. Председатель совета директоров El Invest Company Эдгар Салдузи заверил, что завод позволит перерабатывать почти все городские отходы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 3,2 млн тонн твёрдых бытовых отходов. В настоящее время в республике перерабатывается примерно 11% всех отходов. Власти Казахстана планируют довести этот показатель до 40% к 2030 году.

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