Новый старт для Владивостока: о переносе столицы ДФО

Москва, , 13:55 — REGNUM Вопрос о конкуренции двух политических центров поднимался и широко резонировал в СМИ еще в начале октября 2018 года. Владивосток должен сменить Хабаровск в качестве столицы Дальнего Востока — такую позицию высказывал руководитель Приморья, и, как видно, она казалась доказательной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

Как отметил Соколов, фактически решение уже принято. Хабаровску, скорее всего, предстоит ресурсное сокращение, которое на фоне его уже имеющейся инфраструктуры не страшно. Отмена некоторых столичных «обязанностей» также не представляется драматическим событием. А вот Владивостоку в новой столичной роли необходимо будет доразвить инфраструктуру и социально-экономическую основы для принятия статуса «центра» ДФО.

«В случае, если Владивосток получит статус столицы ДФО, ему будут выделена федеральная субсидия на благоустройство, что в значительной степени облегчит старт программы по развитию территории в новом статусе. Однако вполне возможен пересмотр или корректировка (в сторону увеличения) объемов субсидирования по итогам дополнительных оценок», — пояснил эксперт.

Кстати, пересмотр оценок с точки зрения развитии инфраструктуры и экономической конъюнктуры был бы уместен — все-таки решение было принято в весьма короткие сроки, так как подобные перемены прорабатывают и методическую и ресурсную составляющую, этапы реализации и систему оценки их последствий, имея большие сроки.

«Тем не менее главное, чтобы новая столица получила необходимый потенциал, с точки зрения объективных параметров Стратегии пространственного развития, отраслевых и региональных стратегий, а также соответствующих госпрограмм, прямо или косвенно связанных с Дальневосточным регионом, должны лежать в основе реализации мероприятий подобного уровня», — считает Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток. выступил врио главы Приморья Олега Кожемяко. Президент РФ Владимир Путин согласился перенести «столицу» Дальневосточного ФО.

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