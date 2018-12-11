Зачем гражданам России «умные» счётчики газа?

Барнаул, , 14:01 — REGNUM Чтобы понять насколько эффективным окажется инициатива с установлением «умных» счётчиков газа в домах российских граждан, дома которых оснащены системой центрального газоснабжения, необходимо более точное понимание самого понятия «умный» счётчик, считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поручение вице-премьера Дмитрия Козака о проработке механизмов внедрения интеллектуальных приборов учета газа, он пояснил:

«Дело в том, что авторы вкладывают в понятие «умный» счетчик. Поэтому только исходя из этих функций можно рассчитать эффективность подобных проектов. Так, например, некоторые дома поставили «умную» автоматику для регулировки подачи тепла в дом в зависимости от наружной температуры. Я сравнил расход тепла на один квадратный метр у себя в доме, где слесарь вручную регулирует подачу тепла, и в соседнем доме, где поставлена «умная автоматика». И оказалось, что до автоматики этот дом потреблял тепла меньше, чем мой дом, а после того, как вбухали сотни тысяч на «умную» автоматику, они стали потреблять столько, сколько и мой дом.

Ещё интереснее сюжет с умной автоматикой обеспечения учета тепла. Стоят счетчики, дистанционно передаются данные в центр, в случае сбоя умная автоматика сразу нам сообщает о сбоях в учете. А в случае сбоя подачи нужных параметров мы можем предъявить претензии поставщику тепла и воды. Вот эта система окупает себя, ибо она стоит нам в год 31,200 тыс. рублей, а обнаруженные сбои подачи горячей воды уже обеспечили списание 150 тысяч рублей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что граждан России, дома которых оснащены системой центрального газоснабжения, могут обязать установить «умные счетчики» сообщил «Коммерсант» со ссылкой на некое совещание у вице-премьера Дмитрия Козака, в ходе которого Минэнерго РФ, Минэкономики РФ и Федеральной антимонопольной службе РФ было дано поручение проработать механизмы внедрения интеллектуальных приборов учета газа.

Отмечается, что исходя из средней стоимости такого прибора учета, такое новшество обойдется населению примерно в 130 млрд рублей.

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