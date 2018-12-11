Планам самарских властей поставили подножку: завод подшипников банкротят

Самара, 11 декабря 2018, 13:39 — REGNUM Решением Арбитражного суда Самарской области на АО «Самарский подшипниковый завод-9» начат первый этап процедуры банкротства — наблюдение, хотя ещё в августе 2018 года именно в эту структуру самарские власти планировали перевести производства обанкроченного ранее ОАО «Самарский подшипниковый завод». А в апреле о заводе №9 писали, что он восстаёт из пепла, наращивая уставной капитал. Наблюдение на АО продлится до 7 февраля 2019 года, а инициатором банкротства за долги, превышающие 630 млн рублей, стало ПАО «Ак Барс банк» из Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным ЕГРЮЛ, АО «Самарский подшипниковый завод-9» учреждено 24 августа 2016 года Александром Селяевым. Последний также числится директором ООО «Торговый дом СПЗ-Групп» (специализация — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин) и был главой коллегиального исполнительного органа ОАО «Самарский подшипниковый завод». Уставный фонд компании-производителя шариковых и роликовых подшипников составляет 272 776 300 рублей. С 10 октября 2018 года гендиректор — Игорь Иваненко. Ещё в апреле 2018 года издание «Самарское обозрение» писало, что «"Самарский подшипниковый завод-9» восстает из мертвых» и сообщало, что в марте предприятие нарастило уставный капитал с 10 тыс. рублей до 272,776 млн рублей.
Напомним, в конце августа 2018 года в правительстве Самарской области заявили, что для спасения другого однопрофильного предприятия-банкрота — ОАО «Самарский подшипниковый завод», созданного в 2002 году, «реализуется план перевода производства в новую структуру — АО «Самарский подшипниковый завод — 9», прорабатываются долгосрочные планы развития предприятия».
Дело в том, что ещё в апреле суд признал банкротом ОАО «Самарский подшипниковый завод» (владельцем называли офшор «СПЗ холдинг лимитед», а бенефициарами предприятия — Александра Швидака и Вадима Егиазарова). Долги завода на момент открытия конкурсного производства составили свыше 2,3 млрд рублей, и 38 млн рублей из них по зарплате. Всего с предприятия было уволено 375 сотрудников, и тогда же — в конце августа 2018 года глава Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что до конца сентября зарплатная задолженность будет погашена.
В числе основных кредиторов ОАО числится и банк «Ак Барс» с суммой требований 670 млн рублей. Этот же банк потребовал обанкротить АО «Самарский подшипниковый завод-9». Поводом послужил долг в размере 630 419 780,15 рубля, обеспеченный залогом имущества.
Иск был подан в конце июля 2018 года, а в середине августа иск о собственном банкротстве подало АО «Самарский подшипниковый завод — 9», указав в качестве обоснования невозможность погасить долг в размере 2 264 679,32 рубля. Также среди заявителей числится и ООО «Торговый дом «Союз подшипник».
Этим же составом участников — банк из Казани, торговый дом и ответчик-завод принимали участие в судебном споре о расторжении дополнительного соглашения
По иску казанского банка самарский завод пробудет под наблюдением до 7 февраля 2019 года. Временным управляющим назначен Раиль Ибрагимов. Требования банка на сумму 630 419 780,15 рубля включены в реестр кредиторов в состав третьей очереди как обеспеченное залогом имущества должника.
Кредит, ставший основанием для иска, был выдан в 2011 году ОАО «Самарский подшипниковый завод», которое 17 траншами получило 773 499 995,6 рубля под 11% годовых. В конце апреля 2016 года между банком и заёмщиком был согласован новый график погашения долга, а в августе 2017 года между банком и АО «Самарский подшипниковый завод-9» было заключено соглашение о переводе долга. АО стало созаёмщиком по кредиту проблемного завода. А за несколько месяцев до этого — в июне 2017 года завод №9 заключил с ОАО «Самарский подшипниковый завод» договор купли-продажи акций, согласно которому продавец передает покупателю в собственность ценные бумаги, а покупатель оплачивает — денежными и не денежными средствами — имуществом, находящимся в залоге у банка. В списке имущества — корпус №10 общей площадью 35 825 кв. м, земельный участок в Самаре общей площадью 30 187 кв. м. Это имущество ОАО заложило по тому кредиту, в котором 9-й завод выступил созаёмщиком.
«27.06.2017 года банк дал согласие на смену залогодателя на АО «СПЗ-9» по перечисленным объектам имущества с сохранением обременения в пользу банка. Как следует из материалов дела и не оспаривается должником, обязанность по уплате указанной задолженности не исполнена», — отмечается в материалах суда.
Число кредиторов в ближайшее время может увеличиться, так как ещё не рассмотрены претензии торгового дома «Союз подшипник».