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«Вторая попытка»: Киев вновь пытается продать российский сейнер «Норд»

Экономика

Аукцион назначен на 26 декабря

Киев, 11 декабря 2018, 13:34 — REGNUM  Задержанное украинскими пограничниками, а затем арестованное российское рыболовецкое судно «Норд» вновь выставлено на торги — с 10% уценкой от прошлой цены. Об этом сообщает сайт украинского министерства юстиции.

Отмечается, что построенное в 1989 году в российском городе Азов судно постараются продать за 1,46 млн гривен (около 3,5 млн рублей). Аукцион назначен на 26 декабря.

Напомним, первый аукцион по продаже «Норда» не состоялся ввиду того, что все 12 претендентов были отклонены организатором торгов. Тогда российское судно пытались продать за 1,63 млн гривен (около 3,9 млн рублей).

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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