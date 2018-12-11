Вторник, 11 Декабря 2018 года
14:29:24 МСК

СМИ: цены на топливо в ЛНР гораздо дешевле, чем на Украине

Экономика

Бензин А-92 дешевле на 20 рублей, газ – на 5 рублей

СМИ: цены на топливо в ЛНР гораздо дешевле, чем на Украине
wilhei
Канистры с бензином

Луганск, 11 декабря 2018, 13:37 — REGNUM  Цены на бензин в Луганской Народной Республике (ЛНР) по-прежнему меньше, чем на Украине, сообщает 11 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, на оккупированной Украиной территории ЛНР бензин марки А-92 стоит в среднем 66,87 российских рублей за литр, А-95 — 69,97 рублей за литр, дизтопливо — 65,68 рублей, газ — 37,88 рублей.

В ЛНР цены следующие: за бензин марки А-92 — 47 рублей за литр, А-95 — 51 рубль за литр, дизтопливо — 51 рубль, газ — 33 рубля.

Соответственно, самая большая разница в цене бензина А-92: в ЛНР он стоит почти на 20 рублей дешевле. Меньше всего разница видна в цене на газ: в ЛНР он стоит почти на 5 рублей дешевле.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что цены на топливо в республике снизятся с 1 ноября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить