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Госдума наделяет ГП и ЦБ правом взаимодействия с иностранными банками

Экономика

В рамках борьбы с коррупцией

Москва, 11 декабря 2018, 13:28 — REGNUM  Президентский законопроект, наделяющий Генпрокуратуру и Центробанк правом взаимодействия с уполномоченными органами иностранных государств в рамках борьбы с коррупцией, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Так, по предложению президента РФ Владимира Путина, Генпрокуратуру следует сделать уполномоченным органом по взаимодействию с иностранными компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок.

Если Генпрокуратура не сможет получить необходимую информацию, то она может обратиться в Центробанк. Регулятор в свою очередь может обратиться к Центробанкам других стран или в другой надзорные органы, чтобы уточнить, есть ли банковские вклады у граждан РФ, которым запрещено открывать счета в иностранных банках.

При этом правила взаимодействия Генпрокуратуры и ЦБ должны быть установлены специальным соглашением между ними.

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Банковское дело
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