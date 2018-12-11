Госдума наделяет ГП и ЦБ правом взаимодействия с иностранными банками

Москва, , 13:28 — REGNUM Президентский законопроект, наделяющий Генпрокуратуру и Центробанк правом взаимодействия с уполномоченными органами иностранных государств в рамках борьбы с коррупцией, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Так, по предложению президента РФ Владимира Путина, Генпрокуратуру следует сделать уполномоченным органом по взаимодействию с иностранными компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок.

Если Генпрокуратура не сможет получить необходимую информацию, то она может обратиться в Центробанк. Регулятор в свою очередь может обратиться к Центробанкам других стран или в другой надзорные органы, чтобы уточнить, есть ли банковские вклады у граждан РФ, которым запрещено открывать счета в иностранных банках.

При этом правила взаимодействия Генпрокуратуры и ЦБ должны быть установлены специальным соглашением между ними.