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Назарбаев: производство золота в Казахстане вышло на уровень 85 тонн в год

Экономика

За десять месяцев было произведено 79 923 кг золота

Астана, 11 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  Благодаря строительству Бакырчикского горно-обогатительного комплекса Казахстан вышел на уровень добычи золота 85 тонн в год, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

В рамках телемоста выступили коллективы «Бакырчикского горнодобывающего предприятия» и компании по переработке меди Sary-Arka Copper Processing.

Гендиректор горно-обогатительного комбината Юрий Овчинников рассказал Назарбаеву о производственных успехах предприятия. Председатель совета директоров Sary-Arka Copper Processing Кайрат Сатылганов рассказал о запуске нового производства по изготовлению катодной меди.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — октябре 2018 года производство необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составило 79 923 кг, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане произвели почти 80 тонн золота

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Золотодобыча
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