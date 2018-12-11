Назарбаев: производство золота в Казахстане вышло на уровень 85 тонн в год

Астана, , 13:29 — REGNUM Благодаря строительству Бакырчикского горно-обогатительного комплекса Казахстан вышел на уровень добычи золота 85 тонн в год, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

В рамках телемоста выступили коллективы «Бакырчикского горнодобывающего предприятия» и компании по переработке меди Sary-Arka Copper Processing.

Гендиректор горно-обогатительного комбината Юрий Овчинников рассказал Назарбаеву о производственных успехах предприятия. Председатель совета директоров Sary-Arka Copper Processing Кайрат Сатылганов рассказал о запуске нового производства по изготовлению катодной меди.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — октябре 2018 года производство необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составило 79 923 кг, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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