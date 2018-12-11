Рухани: Доходы Ирана от нефти выросли несмотря на санкции США

Тегеран, , 13:28 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что продажа нефти в стране увеличилась в ноябре, несмотря на американские санкции, сообщает 11 декабря Anadolu.

«Продажа нефти в Иране находится в хорошем состоянии, несмотря на усилия США по сокращению наших нефтяных доходов», — подчеркнул президент страны.

Напомним, в 2015 году администрация бывшего президента США Барака Обамы заключила с Ираном ядерную сделку в соответствии с которой Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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