В 2019 году Якутия примет на 20% меньше трудовых мигрантов

Якутск, , 13:18 — REGNUM Якутия намерена эффективно использовать иностранную рабочую силу и с этой целью сократит квоту на привлечение трудовых мигрантов из-за границы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Гастарбайтеров в регион станут привлекать на 20% меньше, чем в 2018 году.

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«Это мера защиты рынка труда от избыточного присутствия иностранцев. Отмечу, квота на привлечение трудовых мигрантов, прибывающих в республику в визовом порядке, одна из самых низких среди субъектов ДФО», — сообщил ЯСИА председатель Госкомзанятости Степан Москвитин.

По данным государственного комитета по занятости населения республики, доступ в республику для работы получат в 2019 году 178 человек — на 45 мигрантов меньше.

«Наша задача — эффективно использовать иностранную рабочую силу в интересах социально-экономического развития республики. Мы ежегодно проводим оценку и на ее основании принимаются решения по сокращению квот и установлению запретов деятельности отдельных групп иностранных работников», — отметил Степан Москвитин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке за шесть месяцев 2018 года поставлены на миграционный учёт 433 542 иностранца. Большинство из них прибывают в Россию для работы.