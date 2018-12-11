Великобританию ждёт «жесткий» Brexit: последствия действий Мэй

Москва, , 12:59 — REGNUM За более чем полтора года переговоров британское правительство так и не смогло реализовать выход из Евросоюза (Brexit). Проект договора, предоставленный ранее премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, привел лишь к разворачиванию политического кризиса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

Голосование в парламенте о ратификации соглашения с ЕС 10 декабря было отложено по причине того, что вероятность его поддержки в парламенте близилась к нулю. Иными словами, парламентариев просто лишили возможности проголосовать против. Это временное отсутствие решения дает некоторую иллюзию того, что сделка еще может быть одобрена.

«А время на исходе — согласно статье 50 Лиссабонского договора, страна, желающая покинуть ЕС, должна сделать это в срок не более двух лет после того, как она официально уведомила ЕС о своем желании. То есть у Великобритании на выход из Евросоюза осталось совсем немного времени — до 29 марта 2019 года. В этот день ЕС официально перестанет считать Великобританию свои членом, независимо от того, будет ли ратифицирован договор о выходе или нет. Это и будет «жестким» Brexit», — полагает эксперт.

По ее словам, экономические последствия сложно спрогнозировать, так как подобного прецедента ранее не было, но в том, что они будут катастрофическими, нет сомнений. Великобритания окажется вне правового, таможенного и регулятивного поля ЕС, что сделает невозможной или сильно затруднит возможность вести бизнес, торговлю и выльется в экономический кризис на десятилетия. Уже сейчас финансовые обязательства Британии перед Брюсселем оценены в 45 млрд евро.

«Британскому парламенту необходимо ратифицировать сделку, поскольку в противном случае цена промедления будет катастрофической, Лондон на долгое время окажется «не у дел», а Мэй лишится своего кресла», — считает Прохорова.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу «предварительного голосования» о Brexit. Рассмотрение соглашения правительства с Брюсселем должно было состояться в Палате общин 11 декабря.

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