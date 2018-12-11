В Казахстане планируют ускорить строительство газопровода «Сарыарка»

Астана, , 12:54 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана проделало работу по ускорению реализации проекта газопровода «Сарыарка», заявил заместитель министра энергетики республики Магзум Мирзагалиев, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Замминистра напомнил, что газопровод пройдет по маршруту Кызыл-Орда — Джезказган — Караганда — Темиртау — Астана — Кокчетав — Петропавловск. Согласно технико-экономическому обоснованию, стоимость проекта составит 370 млрд тенге ($1 млрд).

На первоначальном этапе планируется построить газопровод до Астаны. Протяженность магистрали составит 1060,3 км, а стоимость — 267,3 млрд тенге ($722,8 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил, что в строительство газопровода «Сарыарка» будут инвестированы активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

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