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Госдума приняла закон об участии «Росатома» в функционировании Севморпути

Экономика

Госкорпорация получает новые полномочия

Москва, 11 декабря 2018, 12:27 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон об участии «Росатома» в функционировании Северного морского пути, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Предполагается утверждение Минтрансом России по согласованию с госкорпорацией «Росатом» отдельных актов в сфере функционирования Северного морского пути.

Коме того, госкорпорация наделяется рядом полномочий и функций, в частности, прописывается порядок сдачи в аренду федерального имущества, закрепленного за подведомственными предприятиями «Росатома», включая порядок выдачи и условия действия заключений о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к недвижимому имуществу.

«Росатом» разрабатывает предложения по формирования госполитики, включая научно-техническую, инвестиционную и структурную политику, по развитию и устойчивому функционированию Севморпути, инфраструктуры морских портов Севморупти, в том числе энергетической инфраструктуры, и их реализации в соответствии с планом развития. Такие прописываются другие полномочия.

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Северный морской путь
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