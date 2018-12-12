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«Заменить уголь из России сейчас нечем»: как Украина встречает Новый год

Экономика

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«Заменить уголь из России сейчас нечем»: как Украина встречает Новый год
Pavlofox
Уголь

Киев, 12 декабря 2018, 05:23 — REGNUM  Энергогенерирующие компании Украины обратились в НКРЭКУ (Комиссию по госрегулированию в сфере энергетики) с проектами, способными поднять цены на электроэнергию на 15% с начала следующего года. Об этом рассказала председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко. Для примера, «Энергоатом» требует увеличить свой тариф на 65%, «Укрэнерго» — на 46%, операторы ТЭС — на 21%. На каком фоне обсуждаются сейчас на Украине вопросы энергии и тарифов, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Предложения поступили в конце ноября, но решение нацкомиссии всё еще неизвестно, а ведь 15% — это не конечная, а предварительная оценка, более того — что конкретно будет с ростом тарифов в 2019 году, тоже неизвестно. Зато правительство указало, что порядка трех четвертей генерации остаются под контролем государства, — что означает возможность властей применить к рынку электроэнергии те же методы, что и к газовому: заставить поставщиков поставлять электроэнергию по льготной цене.

Тем временем добыча угля на Украине сокращается, а член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что дальнейшая эскалация конфликта между Украиной и Россией способна привести к перебоям угольных поставок:

«Запасов на складах ТЭС сегодня — терпимый минимум. Заменить уголь из России сейчас нечем. Только завершился кризис вокруг Луганской ТЭС, которая переходила на время с угля на газ. АЭС не вытянут. Поэтому провал в поставках угля приведет к веерным отключениям. В энергосистеме и так сейчас стабильный дефицит на уровне 1,5 ГВт — столько потребляют три хорошие области Украины».

Читайте статью Ой, авария! Еще одна! Тысячи домов без тепла! — обзор энергетики Украины и другие публикации Андрея Стеценко об украинской экономике.

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