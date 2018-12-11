Пропускная способность газопровода Казахстан — Китай увеличена на 10%

Астана, , 12:26 — REGNUM Пропускная способность газопровода Казахстан — Китай увеличилась на 10%, до 55 млрд кубометров, заявил заместитель министра энергетики республики Магзум Мирзагалиев, сообщает 11 декабря агентство «КазТАГ».

В 2018 году завершено строительство двух компрессионных станций на газопроводе, что увеличило его пропускную способность с 50 до 55 млрд кубометров.

Казахстан экспортирует газ в Китай с октября 2017 года. В настоящее время общий объем газа, отправленного из Казахстана в КНР, составил 6,1 млрд кубометров. В 2019 году этот объем планируется нарастить до 10 млрд кубометров.

Отметим, газопровод Казахстан — Китай является составной частью магистрали Туркмения — Китай. Газопровод в основном загружен газом из Туркмении.

Напомним, по итогам десяти месяцев 2018 года консолидированный доход национального оператора Казахстана в сфере газоснабжения АО «КазТрансГаз» вырос на 81%, до 809 млрд тенге ($2,16 млрд по курсу на 12 ноября).

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