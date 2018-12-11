Росздравнадзор получает право на контрольную закупку

Москва, , 12:08 — REGNUM Законопроект о контрольной закупке лекарств «наведет порядок» в фармацевтической сфере, но честным предпринимателям нечего опасаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который разрешает Росздравнадзору использовать контрольные закупки как метод проверок в аптеках. Перерыв между рассмотрением документа в первом и втором чтении составил несколько месяцев, в течение которых депутаты анализировали его правоприменительную практику.

«Это очень важный этап в процессе принятия любого законопроекта — проанализировать, каким образом будут применяться новые нормы, чтобы затем не было ошибок или злоупотреблений», — отметил Огуль.

По его словам, право контрольной закупки необходимо для Росздравнадзора.

«Предлагаемое новшество призвано навести порядок во многом: в соблюдении правил отпуска лекарств, в том числе, и в сфере интернет-торговли, при оказании платных услуг в медучреждениях. Новые правила будут также способствовать выявлению фактов продажи аптечных препаратов для их использования в немедицинских целях», — уверен депутат.

Ко второму чтению депутаты доработали законопроект и уточнили, что контрольная закупка может быть проведена незамедлительно с одновременным извещением прокуратуры. По словам Огуля, это поможет обнаружить нарушения «по горячим следам».

«Еще с самого начала рассмотрения законопроекта приходилось слышать опасения предпринимателей, что право контрольной закупки Росздравнадзором может создать дополнительное давление на бизнес. На самом деле закон принимается исключительно для защиты людей как раз от недобросовестности предпринимателей, ведь есть много случаев сбыта незарегистрированной или фальсифицированной фармпродукции и недобросовестного оказания платных медицинских услуг. Так что честным предпринимателям не о чем беспокоиться», — уверен Огуль.