Цена на нефть ушла вниз и торгуется около $59,80

Москва, , 12:04 — REGNUM Начало декабря в 2018 году стало одним из самых худших на мировом финансовом рынке за последние 70 лет. Своеобразный антирекорд. После окончания саммита G-20 и встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпинем было объявлено перемирие до 1 марта. Но в этот же день власти Канады по запросу США арестовывают финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, Трамп делает круглые глаза «…а я тут при чём?». И вот уже Китай готов громко хлопнуть дверью, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Ещё больше рынок беспокоит рост добычи сланца в США, по этому показателю Штаты вышли на первое место в мире с 11,7 млн баррелей в сутки. Правда, на прошлой неделе количество буровых в Штатах сократилось на 10 установок, запасы сырой нефти сократились на 7,323 млн баррелей. После небольшого роста до $63,30 за баррель по итогам саммита ОРЕС+ цена марки Brent ушла вниз и сегодня, 11 декабря, торгуется около $59,80 за баррель», — пояснил эксперт.

От более сильного падения удерживает новость из Ливии, где Национальная нефтяная компания (NOC) объявила о введении форс-мажора на крупнейшем месторождении Шарара. Местные племена, которые обеспечивают охрану месторождения, заявили о претензиях на долю прибыли от добычи нефти, NOC пытается урегулировать конфликт. Отсюда опасения о потери рынком 300−400 тыс. баррелей в сутки.

«Все эти минусы и плюсы пока не дают сбалансироваться ценам, котировки остаются под давлением. Пока напряженность в отношениях США и Китая не урегулируется, цена вряд ли превысит $60 за баррель и будет торговаться около текущих значений», — считает Будаев.

Читайте также: Нефть пытается «собраться с силами»