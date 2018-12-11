В Воронеже обсуждают энергетическое управление муниципальными объектами

Воронеж, , 12:01 — REGNUM Управление муниципальными объектами и устойчивыми энергетическими технологиями обсуждают участники международной конференции, которая проходит на площадке Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) с 10 по 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В работе конференции принимают участие специалисты из России, Италии, Германии, Сербии, Словении, Азербайджана и других стран. Представители самых актуальных направлений в строительной науке собрались для обмена опытом проведения научных исследований, укрепления академических связей с ведущими учёными Евросоюза и создания благоприятных условий для реализации совместных проектов. Отмечается, что конференция параллельно проходит в Самарском государственном техническом университете.

«Когда речь идет о новых сооружениях, то здесь достаточно позитивно можно решать эти проблемы еще на стадии проекта и начала стройки. Когда же мы говорим о «старом городе», муниципальном жилье и объектах, то их уже невозможно перестроить, а только реконструировать, например, во время капремонта», — обозначит одно из направлений работы на конференции проректор по научной работе ВГТУ Игорь Дроздов.

На пленарном заседании первого дня конференции были представлены доклады о цифровизации процессов управления объектами в Воронежской области, разработке и анализе распределенных фотогальванических систем, месте и роли региональных органов исполнительной власти в управлении энергопотреблением при строительстве и эксплуатации объектов жилой недвижимости. Далее работа продолжилась по секциям «Строительство» и «Экономика».

Также программа конференции включает в себя семинары, круглые столы, экскурсии в научно-исследовательские лаборатории и научно-образовательные центры ВГТУ.

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