Молодые ульяновские учёные будут получать именную стипендию губернатора

Ульяновск, , 11:58 — REGNUM В Ульяновской области с 2019 года именную стипендию губернатора станут получать молодые учёные. Соответствующие изменения в закон о стипендиях одобрены на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменения вносятся в закон о стипендиях, предоставляемых талантливым учащимся, педагогическим и научным работникам. Поддержку получат молодые научные работники. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов напоминает, что это «уже 17 именная стипендия» для поддержки молодых ульяновцев, которые достигли «серьёзных успехов в разных актуальных для региона отраслях».

"Оказание помощи молодым ученым остается нашим приоритетом. В 2018 году совместно с Российским фондом фундаментальных наук мы направили порядка 100 млн рублей на финансирование 84 научных проектов», — отмечает Сергей Морозов.

По словам министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семёновой, молодые научные работники будут получать 6 тыс. рублей в месяц, а пять докторов наук, чей возраст не превышает 40 лет, — по 8 тыс. рублей.

Напомним, указ о поддержке молодых научных работников был подписан главой региона в начале года. В документе обозначен комплекс мер поддержки учёных, в их числе — оказание финансовой поддержки. В частности, предусматривается введение с 2019 года стипендии имени Александра Александровича Любищева. Её будут получать 10 молодых научных работников — кандидатов наук, чей возраст не превышает 35 лет, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность на территории региона. Кроме того, их наукометрический показатель (индекс Хирша) должен быть не ниже трех.

Именные стипендии по стратегически важным для области направлениям выплачиваются с 2012 года по инициативе Сергея Морозова. Обучающиеся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих получают по 2 тыс. рублей, по программам подготовки специалистов среднего звена, — 3 тыс. рублей, по программам бакалавриата и специалитета — 3−4 тыс. рублей, аспиранты — 5 тыс. рублей. Для преподавателей и научных руководителей, чьи подопечные достигли высоких результатов в учёбе и активно занимаются научной и творческой деятельностью, размер стипендии составляет 6 тыс. рублей в месяц.

В I полугодии 2018 года стипендии губернатора Ульяновской области получали 714 учащихся ссузов и вузов, во II полугодии — 582.

Председатель правительства Александр Смекалин подчёркивает, что поддержка молодых ученых — «правильное и актуальное решение»:

"Необходимо также их сопровождение. Выявление и поддержка талантливых молодых кандидатов и докторов наук позволит формировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров в соответствии с майским указом президента».