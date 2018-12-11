Премьер-министр Казахстана положительно оценил освоение бюджета регионами

Астана, , 12:00 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил акимам (главам) регионов республики освоить до конца 2018 года оставшиеся бюджетные средства, сообщает 11 декабря издание BNews.

Глава правительства отметил положительные результаты освоения бюджетных средств по итогам одиннадцати месяцев 2018 года. Сагинтаев поручил своим заместителям проконтролировать освоение средств.

В настоящее время в регионах Казахстана остаются неосвоенными 1,8 млрд тенге ($4,87 млн), выделенных из республиканского бюджета. Исполнение бюджета на 2018 год ожидается на уровне 99,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане по итогам десяти месяцев 2018 года объем поступлений в местные бюджеты составил 3,88 трлн тенге ($10,5 млрд), что на 0,4% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: За 10 месяцев в местные бюджеты Казахстана поступило более $10 млрд