Правительство Украины выделит дополнительные средства для начальной школы

Киев, , 11:57 — REGNUM В 2019 году правительство Украины выделит дополнительно 1 млрд гривен (($36 тыс.) для развития начальной школы, заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, сообщает 11 декабря УНИАН.

По ее словам, деньги пойдут на закупку различного школьного оборудования. Также Гриневич отметила, что деньги должны прийти в школы раньше, так как в 2017 году на закупки школам деньги пришли только в июле.

Напомним, ранее в Киеве учителям школ, училищ, колледжей и техникумов на 15% снизили надбавки к зарплате: с 20% до 5%. В цифрах это составляет 1−1,5 тыс. гривен (2,4−3,6 тыс. рублей). Причина сокращения надбавок в том, что у местных властей не оказалось денег на учителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Киевским учителям в четыре раза урезали надбавки к зарплате