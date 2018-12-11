Парламентарий посочувствовал производителям кешью в Танзании

Линди, Танзания, , 12:45 — REGNUM Парламентарий округа Мтама от правящей партии Революционная партия Танзании (ССМ) Напе Мозес Мнаюйе сказал, что происходящее сейчас в системе продажи кешью — издевательство над производителями.

Напе поделился своим мнением в Twiiter в ходе обсуждения решения проблемы покупки и продажи кешью в Танзании и отмены «системы кангомбе».

По «системе кангомбе» урожай запрещено продавать на аукционе. А продавцов и покупателей, производящих сделку таким образом не станут щадить и посадят за решетку. «Система кангомбе» — беспорядочная торговля, при которой снижается цена на кешью, и это вынуждает производителей не фиксировать весь урожай, имеющийся в их кладовых, чтобы получить хоть какую-то прибыль. «Система кангомбе» доставила неприятности большинству производителей.

По мнению Напе, для устранения «системы кангомбе» нужно привлечь Банк развития сельского хозяйства в Танзании (ТАDB). Необходимо срочное решение проблемы «системы кангомбе», которая является мучением для производителей.

К 8 декабря 2018 года уже 82,835 производителей кешью из округов Мтвара, Линди и Рувума заплатили государству налог с урожая в размере около 83 биллионов танзанийских шиллингов (около 36 миллионов долларов США), что является важной статьей дохода Танзании. И теперь производители требуют изменений в системе сбыта урожая. В сети развернулась дискуссия по вопросам способов улучшения положения производителей кешью и отмены «системы кангомбе», сообщает портал Swahili Times.