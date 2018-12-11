Из-за высоких цен на ЖКХ в Одессе временно закроется университет

Одесса, Украина, , 11:44 — REGNUM До конца февраля 2019 года Одесский национальный университет им. И. Мечникова будет работать в ограниченном режиме, сообщает 11 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее распоряжение было издано ректором вуза Игорем Ковалём. Вуз прекратит работу с 1 января до 24 февраля 2019 года для студентов, а для остальных сотрудников будет работать в ограниченном режиме. Причина таких мер — рост цен на коммунальные услуги, оплачивать которые вуз не в состоянии.

Отмечается, что сотрудники кафедр смогут работать только три часа по средам, а сотрудники деканатов — четыре часа ежедневно, но посменно.

Напомним, с 1 ноября Киев принял решение поднять цены на газ для населения на 23,5% в связи с требованиями МВФ.