На Южном Урале общественный транспорт обновят за 20 млрд

Челябинск, , 11:32 — REGNUM В Челябинской области на обновление общественного транспорта потребуется 20 млрд рублей. Об этом на выездной сессии Петербургского международного экономического форума заявил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Как пишет издание Накануне.Ru, модернизация общественного транспорта планируется в трёх городах. Власти надеются на помощь частных инвесторов. В планах на условиях государственно-частного партнёрства сделать общественный транспорт уютным, комфортным и эффективным и при этом не допустить подорожания проезда.

При этом Руслан Гаттаров подчеркнул. что инвесторы уже найдены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди приоритетов по обновлению общественного транспорта у областных властей значится Челябинск. Причина проста — в 2020 году здесь пройдут саммиты ШОс и БРИКС, и сейчас город активно готовят к этим мероприятиям.