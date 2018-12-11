Проект метрополитена в Воронеже столкнулся с препятствиями

Воронеж, , 11:29 — REGNUM Воронежские власти могут столкнуться с рядом проблем, которые повлияют на темпы реализации проекта строительства легкорельсового метро в Воронеже.

Приступить к реализации проекта мешает отсутствие необходимых документов, а также — инвестора. Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», положительное заключение госэкспертизы на технико-экономическое обоснование создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта в Воронеже до сих пор не получено. Подрядчик — ООО «Киносарг» — в установленные контрактом сроки разработал проект, первые два этапа контракта — «Плановые решения генеральной схемы и первой очереди скоростного рельсового пассажирского транспорта» и «Обоснование инвестиций и предпроектная стадия» были приняты заказчиком. Сложности возникли с третьим этапом — «Предоставление документации для проведения согласований и госэкспертизы». Документация была отклонена ФАУ «Госэкспертиза России» из-за замечаний по комплекту документов. Через полгода проект вновь был передан на экспертизу, но до сих пор положительного заключения нет. Сейчас городское управление строительной политики пытается через суд взыскать с компании неустойку в 10 млн рублей.

Именно отсутствие заключения тормозит, цитирует издание представителя горадминистрации, реализацию всего проекта. В то же время руководитель ООО «Киносарг» Виктор Березин заявил «Коммерсантъ-Черноземье», что документация не утверждена из-за того, что «в пакете отсутствуют согласование бюджета проекта с распределением по уровням финансирования, а также не решен вопрос по земле». Причем оба вопроса, по его словам, — в ведомстве областной власти. По данным, которые привел Березин, только на выкуп участков под строительство первой очереди метро может потребоваться около 885,1 млн руб. Руководитель ООО «Киносарг» также высказал мнение, что потенциальным японским партнерам могут быть интересны инвестиции в собственно транспортно-пересадочные узлы — это небольшой объем вложений, еще 10% от стоимости — затраты на подвижной состав. Основные же затраты, по его убеждению, будут направлены на решение вопроса с землей и проведение подземных работ.

Между тем, по информации издания, вопрос сотрудничества по строительству метрополитена в Воронеже будет обсуждаться на заседании российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность строительства легкого метро в Воронеже обсуждается с апреля 2017 года в рамках реализации масштабного пилотного российско-японского проекта по улучшению городской среды. Строительство одной ветки метрополитена, по последним данным, оценивается в 35 млрд рублей. В сентябре 2018 года губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил журналистам, что строительство метро планируют начать в ближайшие три года.

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