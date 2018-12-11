Египет надеется на «финальную» проверку аэропортов

Москва, , 11:27 — REGNUM В Египте работают около 20 российских экспертов, которые начали проверку аэропортов на безопасность в Хургаде и в Шарм-эш-Шейхе. В Египте внимательно следят за проверкой российских специалистов по авиабезопасности, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР отметили, что данная проверка аэропортов Египта станет 13-й с момента приостановки чартерного авиасообщения с конца 2015 года. Российские работают двумя группами, проводят проверки двух аэропортов одновременно.

В ходе проверки будет оценена и работа диспетчерских пунктов управления и скорость реагирования сотрудников безопасности на внештатные ситуации. Особое внимание будет уделено так называемому «человеческому фактору».

В Египте надеются, что проводимая российская проверка двух аэропортов курортных зон станет «финальной» и даст наконец зеленый свет на возобновление чартерных рейсов на курорты Египта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года министр туризма Арабской Республики Египет (АРЕ) Рания аль-Машат высказалась о том, что не сомневаются в возвращении прямых рейсов из России в курортный город Шарм-эль-Шейх.

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