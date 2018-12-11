За 10 месяцев объем потребительских кредитов в Казахстане вырос на 15%

Астана, , 11:23 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2018 года общий объем кредитов, выданных банками Казахстана, составил 12,8 трлн тенге ($34,6 млрд), что на 2,6% меньше, чем 1 ноября 2017 года, заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов на заседании правительства, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Министр уточнил, что объем кредитов, выданных субъектам предпринимательства, сократился на 11,4%, до 7,6 трлн тенге ($20,6 млрд). Потребительские кредиты выросли на 15,4%, до 5,2 трлн тенге ($14,1 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года реальные денежные доходы граждан Казахстана выросли на 3,4%. По состоянию на 1 ноября средняя заработная плата составляла 159,5 тыс. тенге ($431).

Читайте ранее в этом сюжете: За девять месяцев реальные доходы населения Казахстана выросли на 3,4%