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Строительную сферу Крыма ждёт масштабная перестройка

Экономика

Профильное министерство и службу капстроя сольют в одну структуру

Строительную сферу Крыма ждёт масштабная перестройка
Марина Каширская © ИА REGNUM
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Симферополь, 11 декабря 2018, 11:14 — REGNUM  Строительную сферу Крыма ожидает серьёзная реструктуризация для более продуктивной реализации программ ФЦП. Об этом 10 декабря на совещании заявил республиканский вице-премьер Евгений Кабанов, сообщает управление информационной политики мининформа РК.

«С 2014 года министерство строительства и архитектуры проделало большую работу по вхождению Крыма в юридическую плоскость России в строительной отрасли. Но теперь минстрою РК предстоит масштабная реструктуризация», — отметил вице-премьер.

В частности, по его словам, планируется объединение министерства и Службы капитального строительства в единую структуру.

«Это необходимо для осуществления более тесного сотрудничества, продуктивной и качественной работы ведомств, решения новых совместных задач, в первую очередь для реализации программ федеральной целевой программы», — уточнил Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что один из немногочисленных госслужащих-долгожителей — министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов, проработавший в должности с 2014 года, — покидает свой пост.

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