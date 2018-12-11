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В Южной Корее ввели уголовное наказание за «прокачку» в онлайн-играх

Экономика

Геймерам, предоставляющим услуги «прокачки» персонажей и аккаунтов за деньги, грозит денежный штраф и лишение свободы

Сеул, 11 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  Национальное собрание Южной Кореи ввело уголовное наказание за платную «прокачку» в онлайн-играх. По мнению властей, такая мера положительно скажется на состоянии экономики страны, сообщает Inven.

Платная услуга про повышению уровня игровых персонажей и аккаунтов стала серьёзным бизнесом в Южной Корее. Благодаря новой поправке в существующем законодательстве, геймерам, предоставляющим такую услуги платно, грозит штраф в размере 20 млн вон (около $18 тысяч) и лишение свободы сроком до двух лет. Власти считают, что это позволит создать «благоприятную киберспортивную экосистему» и решить финансовые проблемы многих игровых компаний.

Напомним, что ранее власти Южной Кореи предлагали ввести законопроект, делающий сексуальное домогательство в видеоиграх, преступлением. Детали законопроекта пока не определены, однако они позволят расширить меры наказания за лексику, применяемую в игровых чатах.

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