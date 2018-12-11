Samsung стал крупнейшим рекламодателем в мире

Сеул, , 11:43 — REGNUM Один из крупнейших мировых производителей электроники Samsung Electronics потратил на рекламу больше любой другой компании в мире — 11,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование консалтингового центра Ad Age. По сравнению с прошлым годом, затраты Samsung увеличились на 13%.

Столь большие вложения в рекламу обусловлены необходимостью исправить имидж компании после скандала 2016 года, когда из продажи был изъят смартфон Galaxy Note 7: его аккумуляторная батарея оказалась дефектной и нередко воспламенялась и даже взрывалась. Кроме того, Samsung вынужден конкурировать с китайскими производителями — Xiaomi, Meizu, Huawei, которые занимают все бóльшую долю рынка.

В глобальном рейтинге рекламодателей за Samsung следуют Procter & Gamble (10,5 млрд), L’Oreal (8,6 млрд), Unilever (8,5 млрд) и Nestle (7,2 млрд). В целом, компании из топ-100 потратили на рекламу 279 миллиардов долларов, что на 4,9% выше, чем в 2016 году.