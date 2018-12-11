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Ипотечный бум на Урале: кредитный портфель превысил триллион рублей

Экономика

Только за январь — октябрь банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 391,3 млрд

Екатеринбург, 11 декабря 2018, 10:38 — REGNUM  Жители Уральского региона за январь — октябрь 2018 года взяли в банках 391,3 млрд рублей в виде ипотечных кредитов. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года сумма выросла на 60%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском главном управлении Центрального банка России.

Речь идёт о жителях регионов Уральского федерального округа, а также Оренбуржья, Башкирии и Пермского края. Всего за десять месяцев они взяли 220,3 тыс ипотечных кредитов. В сравнении с таким же периодом 2017 года это больше в полтора раза.

Больше всего взяли жители Тюменской области, Свердловской и Башкирии. Замыкают список Оренбуржье и Курганская область. Средний размер кредита возрос до 1,8 млн рублей — поднялся на 150 тыс. А средний срок кредитования вырос на 7 месяцев, до 16 лет и 5 месяцев.

На 1 ноября совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов составил 1,1 трлн рублей. За год он вырос на четверть, уточнили в управлении.

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Ипотечное кредитование
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