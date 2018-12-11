Минфин Казахстана не планирует выходить на внешний рынок займов

Астана, , 10:43 — REGNUM Казахстан планирует занимать деньги на внутреннем рынке в национальной валюте, так как из-за волатильности курса внешние займы оказываются невыгодными, заявил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, сообщает 11 декабря агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что на 2019 год планируется выпуск ценных бумаг. Ведомство утвердит и опубликует данный выпуск до конца 2018 года. Смаилов напомнил, что Казахстан уже выпустил еврооблигации на сумму €1,05 млрд.

Напомним, в середине ноября министерство финансов Казахстана успешно выпустило еврооблигации на сумму €1,05 млрд. Выпуск состоял из двух частей: на сумму €525 млн сроком погашения в 2023 году под 1,55% годовых и на €525 сроком погашения в 2028 году под 2,375% годовых.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует выйти на рынок евробондов