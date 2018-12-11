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Жители Ярославской области задолжали фонду капремонта 750 млн рублей

Экономика

Должны и люди, и местные власти

Жители Ярославской области задолжали фонду капремонта 750 млн рублей
Иллюстрация: Pixabay.com
Деньги

Ярославль, 11 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  Долги по взносам в фонд капремонта Ярославской области составляют 750 млн рублей. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству рассказал и.о. директора фонда Дмитрий Жевраков.

Взысканием долгов занимается платежный агент фонда — компания «ЯрОблЕИРЦ». Значительные суммы должны местные власти, которые платят взносы за муниципальное жилье. По словам Дмитрия Жевракова, с Ярославлем и Рыбинском заключены договоры о погашении долга.

Как рассказал руководитель фонда, основная часть взносов за капремонт расходуется в областном центре. При этом капитальный ремонт в Ярославле фактически оказывается «в кредит» — за счет взносов, которые собираются в других муниципальных образованиях.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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