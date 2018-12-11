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Реальный эффективный курс рубля снизился — ЦБ

Экономика

В ноябре реальный курс рубля к доллару США сократился на 0,2%, с начала года — на 10,9%

Реальный эффективный курс рубля снизился — ЦБ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 11 декабря 2018, 10:27 — REGNUM  С января по ноябрь 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 6,5%. В ноябре снижение составило 0,1%, следует из данных ЦБ РФ.

За 11 месяцев года показатель сократился на 7,8% относительно того же периода 2017 года. В ноябре реальный курс рубля к доллару США сократился на 0,2%, с начала года — на 10,9%. Курс к евро — в ноябре вырос на 0,8%, с начала года — сократился на 6,5%.

Для расчета эффективного курса рубля берутся курсы валют ключевых торговых партнеров России с учетом долей этих стран во внешнеторговом обороте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году реальный эффективный курс рубля к доллару увеличился на 16,3%, к евро — вырос на 14,8%.

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