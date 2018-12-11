Стоимость проезда в Орле хотят поднять на три рубля

Орел, , 10:20 — REGNUM Администрация Орла направила в горсовет предложение о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте сразу на три рубля — до 20 рублей за поездку. Об этом сообщил 10 декабря депутат Иван Дынкович. Вопрос горсовет может рассмотреть на следующей неделе.

«С 1 января 2019 года администрация города Орла предлагает установить дифференцированный тариф: проезд в маршрутке — 20 р. (наличная оплата); проезд в трамвае и троллейбусе — 20 р. (наличная оплата); проезд, по электронному проездному на всех видах пассажирского транспорта на фиксированное количество поездок — 17 р. (тут два варианта: — не более 30 поездок — 510 рублей); не более 50 поездок — 850 р.). Сейчас действует система 40 поездок — 15 р., 60 поездок — 12 р. Для сравнения, в Туле при наличной оплате — 20 р. безналичная — 15 р.», — цитирует депутата «Вечерний Орел».

По информации издания, соответствующий проект был внесен в горсовет, но отправлен на доработку. Как ожидается, предложение администрации города депутаты рассмотрят на заседании профильного комитета 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Орле менялась в январе 2018 года — тогда тариф был увеличен на рубль, с 16 до 17 рублей. Мотивировали необходимость повышения платы за проезд, традиционно, инфляцией, ростом затрат на топливо, электроэнергию, запчасти. При обсуждении повышения тарифа в ноябре 2017 года заместитель председателя горсовета Владимир Негин заявил, что депутаты приостановят решение об увеличении стоимости, «если в течение декабря перевозчики не исправятся». Однако, разумеется, решение приостановлено так и не было, хотя число жалоб жителей на качество услуг не сократилось не то что за месяц — за весь минувший год.

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