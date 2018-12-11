Страны ВАС планируют увеличить масштабы торговли — СМИ

Элдорет, Кения, , 10:37 — REGNUM Межрегиональная торговля в рамках Восточноафриканского сообщества (ВАС) в данный момент находится на очень низком уровне и составляет около 20% от торговли каждой страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на экспертов.

По их словам, это очень плохой показатель в сравнении с показателями Сообщества Развития Юга Африки (САДК), где межрегиональная торговля доходит до 46% и по сравнению с Европейским союзом (EС), внутри которого торговля достигает показателя 67%.

Руководитель торговли в секретариате ВАС Альхаджи Рашид Кибова в своем обращении к участникам симпозиума Пищевой ценности продуктов, прошедшего во время 19-й выставки ВАС «Jua Kali/Nguvu Kazi» в городе Элдорет в Кении на прошлой неделе, заявил:

«Государства-партнеры должны пользоваться преимуществом таких инициатив по региональной интеграции, как например эта выставка, чтобы расширить масштабы торговли между ними. Статистика все еще на низком уровне и содержит большой потенциал для расширения».

По его словам, тема этого года — поддержка малого и среднего бизнеса и «строительство Восточной Африки» хорошо резонирует с региональной политикой расширения границ рынка за границы одной страны в пределах территории ВАС.

Мистер Кибова добавил, что с 2018 г. каждая выставка будет проходить вместе с симпозиумом, на котором участники целый день смогут получать знания, навыки и тренинги, необходимые для роста неформального сектора.

Секретариат ВАС обнародовал доклад о торговле и инвестициях внутри сообщества за 2017 год, чтобы показать, что объем торговли между странами уменьшился на 14,6% в период с 2015 по 2016 год. Этот результат был вызван тем, что в этот период товарооборот Танзании упал на 33%, Кении — на 10,1%, Уганды — на 11,4%.