СМИ узнали о переговорах по продаже «Альфа-Банка»

Лондон, , 10:14 — REGNUM Собственники российского частного банка «Альфа-Банк» предлагали банкам-конкурентам, в том числе ВТБ и UniCredit, приобрести кредитную организацию, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, стоимость возможной сделки оценивалась в $7−8 млрд, однако неформальные переговоры не принесли результата. Так, с итальянской UniCredit они закончились более года назад, с ВТБ — несколько месяцев назад. Однако представитель «Альфа-Банка» опроверг Financial Times эту информацию.

Напомним, в конце ноября глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что ВТБ не намерен покупать «Альфа-Банк», по крайней мере в ближайшие три года. По его словам, сегодня у ВТБ «нет таких аппетитов, поскольку это очень крупная сделка, а также нет такой задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, акционерами «Альфа-Банка» через зарегистрированную в Люксембурге компанию ABH Holdings являются в том числе Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен и Андрей Косогов.

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