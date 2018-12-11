Международные резервы Казахстана выросли за месяц на 3,7%

Астана, , 10:06 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года объем международных резервов в Казахстане составил $87,786 млрд, что на 3,69% больше, чем в октябре, сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Объем международных резервов с декабря 2017 года уменьшился на 1,45%. Объем валовых международных резервов вырос за месяц на 3,84%, до $30,158 млрд. Чистые международные резервы составили $29,672.

Объем активов Национального фонда Казахстана вырос за месяц на 3,61%, до $57,628 млрд. Активы в конвертируемой валюте составили $16,603 млрд, в золоте — $13,555 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 года золотовалютные резервы Казахстана составляли $30 млрд, что на 6,8% меньше, чем в начале года.

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