Собянин отверг «апокалипсические сценарии» об удешевлении жилья в Москве

Москва, , 10:04 — REGNUM Стоимость жилья в Москве будет оптимальной, заявил 10 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями европейского бизнеса, передаёт агентство «Москва».

"У нас много таких апокалипсических сценариев, что цена упадет, все разорятся. Все будет нормально, не волнуйтесь, с жилищным строительством. Цены будут, если не стабильными, то вполне оптимальными. Ничего страшного происходить не будет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, также на этой встрече Сергей Собянин прокомментировал решение повысить стоимость платных парковок в Москве с 15 декабря. По его словам, платные парковки не являются источником дохода для бюджета столицы.

Добавим, градостроительные планы Москвы вызывают немало вопросов у населения, не согласного с уплотнением своих районов. На днях митинг провели жители района Ховрино, которые опасаются, что после реализации всех планов по строительству население этой части столицы вырастет в 1,5 раза.

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