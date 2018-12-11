Вторник, 11 Декабря 2018 года
11:09:37 МСК

Собянин отверг «апокалипсические сценарии» об удешевлении жилья в Москве

Экономика

«У нас много таких апокалипсических сценариев, что цена упадет, все разорятся»

Собянин отверг «апокалипсические сценарии» об удешевлении жилья в Москве
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Собянин

Москва, 11 декабря 2018, 10:04 — REGNUM  Стоимость жилья в Москве будет оптимальной, заявил 10 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями европейского бизнеса, передаёт агентство «Москва».

"У нас много таких апокалипсических сценариев, что цена упадет, все разорятся. Все будет нормально, не волнуйтесь, с жилищным строительством. Цены будут, если не стабильными, то вполне оптимальными. Ничего страшного происходить не будет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, также на этой встрече Сергей Собянин прокомментировал решение повысить стоимость платных парковок в Москве с 15 декабря. По его словам, платные парковки не являются источником дохода для бюджета столицы.

Добавим, градостроительные планы Москвы вызывают немало вопросов у населения, не согласного с уплотнением своих районов. На днях митинг провели жители района Ховрино, которые опасаются, что после реализации всех планов по строительству население этой части столицы вырастет в 1,5 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Жёлтые жилеты надели оппоненты «градостроительного беспредела» в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Градостроительная политика мэрии Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить