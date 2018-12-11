В январе — ноябре промышленное производство в Казахстане выросло на 4,5%

Астана, , 09:54 — REGNUM По итогам одиннадцати месяцев 2018 года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 4,5% по сравнению с январем — ноябрем 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период объем добычи нефти увеличился на 4,9%, до 82,4 млн тонн, медных руд — на 7,4%, до 94,7 млн тонн. Объем выпуска бензина вырос на 28,9%, до 3,6 млн тонн, газойля — на 8,3%, до 4,3 млн тонн.

Выпуск плоского проката сократился на 5,5%, до 2,5 млн тонн, производство портландцемента выросло на 6,8%, до 9,5 млн тонн, электроэнергии — на 4,4%, до 97 млрд кВт∙ч, муки — на 2,7%, 3,7 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 год объем промышленного производства в Казахстане вырос на 4,8% по сравнению с январем — сентябрем 2017 года.

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