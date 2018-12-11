В Оренбуржье сократилось число малых предприятий

Оренбург, , 09:44 — REGNUM По результатам выборочного наблюдения малых предприятий в Оренбургской области в январе — сентябре 2018 года работало 2183 предприятия малого бизнеса, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 2329 предприятий. Такие данные опубликованы на портале Оренбургстата. Таким образом, за год число предприятий малого бизнеса сократилось на 7%.

По данным того же Оренбургстата, в 2016 году в регионе числилось 20 792 малых предприятия, в том числе 19 422 микропредприятия.

В январе — сентябре 2018 года среди обследуемых малых предприятий 24% занимались оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, 17% — промышленным производством, 13% — строительством, 9% осуществляли деятельность по операциям с недвижимым имуществом, 8% занимались сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством.

Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях составило 70,8 тысячи (в 2017 году — 72,4 тысячи), из них 67,6 тысячи (95%) — на постоянной основе. Стоит отметить, что еще в 2016 году в малом бизнесе работали около 120 тыс. человек, а финансовый оборот составлял 244 млрд 655,5 млн рублей.

В январе — сентябре 2018 года оборот малых предприятий составил 107,9 млрд рублей. Основная доля оборота приходилась на малые предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (более 48%).

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