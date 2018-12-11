За девять месяцев объем экспорта Казахстана вырос на 28%

Астана, , 09:36 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года внешний товарооборот Казахстана составил $59,8 млрд, что на 21,6% больше, чем годом ранее, заявил 11 декабря министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает агентство «Казинформ».

За отчетный период объем казахстанского экспорта вырос на 28,2%, до $39,1 млрд. Импорт увеличился на 10,8%, до $20,8 млрд. Рост экспорта связан с увеличением поставок нефти, продуктов сельского хозяйства, нефтяных газов, алюминия и медных руд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза составил $28,6 млрд, что на 30% больше, чем в январе — сентябре 2017 года.

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