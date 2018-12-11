В парламенте Венесуэлы заявили об инфляции в 1,3 млн процентов

Каракас, , 09:19 — REGNUM С января по ноябрь 2018 года цены в Венесуэле выросли на 702 тыс. процентов. В годовом выражении гиперинфляция составила 1,29 млн процентов, объявил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман.

«В ноябре инфляция составила 144,2%, а в годовом исчислении почти 1 300 000%», — написал Гусман в Twitter.

Политик возложил ответственность за экономический кризис на правительство страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Гусман заявил, что Венесуэла завершит 2018 год с инфляцией в миллион процентов. Он добавил, что экономические меры правительства «потерпели крах и углубили кризис».

Правительство Венесуэлы не признает, что в стране наступил гуманитарный кризис. По данным ООН, число беженцев из Венесуэлы достигло 3 млн человек.

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