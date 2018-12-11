На ГЭС Ангарского каскада отмечается повышение уровня воды

Кодинск, Красноярский край, , 09:06 — REGNUM Повышение уровня воды на всех ГЭС Ангарского каскада из-за увеличения приточности озера Байкал в летний и осенний период этого года фиксируют специалисты «РусГидро», сообщает 11 декабря пресс-служба предприятия.

Генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко сообщил, что Енисейское бассейновое водное управление ввиду сложившейся ситуации начало подготовку к весеннему половодью 2019 года. В настоящее время пропуск на каскаде поддерживается на более высоком уровне, чем год назад.

«Большая часть воды аккумулируется в водохранилищах, тем не менее рост от 15 до 20% отмечается на всех ГЭС Ангарского каскада», — сказал руководитель гидроэлектростанции.

Отмечается также, что повышение уровня воды привело к увеличению объёма вырабатываемой электроэнергии: в октябре-ноябре на Богучанской ГЭС выработка составила 2147 млн кВт*ч, что более чем на 14% превышает показатель аналогичного периода в 2017 году.

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