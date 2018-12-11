Депутаты Екатеринбурга внесли коррективы в бюджет города 2018 года

Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM В бюджет Екатеринбурга 2018 года внесены изменения. Решение было принято на седьмом заседании городской думы VII созыва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменения связаны с трансфертами в муниципальные бюджеты из региональной казны. В итоге доход по итогам 2018 года составит 42,3 млрд рублей, а расходы городской казны — 43,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 1,22 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года в проекте бюджета Екатеринбурга на 2018 год были предусмотрены расходы в размере 36,5 млрд рублей и расходы 37,4 млрд рублей. В течение года бюджетные статьи уже корректировались в сторону увеличения.

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