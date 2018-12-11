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За год в Казахстане количество сделок купли-продажи жилья выросло на 10%

Экономика

В сентябре в Казахстане было заключено 25 тыс. сделок с недвижимостью

За год в Казахстане количество сделок купли-продажи жилья выросло на 10%
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Астана, 11 декабря 2018, 08:58 — REGNUM  По итогам одиннадцати месяцев 2018 года в Казахстане заключено 242 790 сделок купли-продажи жилья, что на 10% больше, чем в январе — ноября 2017 года, сообщили в комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

В ноябре жители республики заключили 23 460 сделок купли-продажи жилой недвижимости, что на 14% меньше, чем в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Казахстане было заключено 25 тыс. сделок с недвижимостью, что на 15% больше, чем в сентябре 2017 года. За отчетный месяц количество сделок по купле-продаже квартир выросло на 17,9%, до 18,3 тыс. сделок.

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