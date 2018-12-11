Президент Уганды объявит новую стратегию по борьбе с коррупцией

Кампала, , 08:46 — REGNUM Transparency International (TI), мировое антикоррупционное агентство, на прошлой неделе отметило серебряный юбилей своих действий в Уганде.

На праздновании этого дня в Кампале президент Йовери Кагута Мусевени заявил, что собирается рассказать о новых мерах государственной «войны» с коррупцией.

Вопрос о том, насколько успешно Уганда борется с коррупцией, вернулся на повестку дня 21 февраля 2018 года, когда TI опубликовало исследование по индексу восприятия коррупции, в котором Уганда заняла 151 строчку из 180.

«Это значит, что в стране существуют пробелы, которые препятствуют исполнению анти-коррупционных мер, и пока эти пробелы не будут заполнены, улучшений в борьбе с коррупциоей в стране не предвидится», — заявило TI.

Ранее президент уже создал антикоррупционный отдел во главе с Мадж Эдит Накалема, его бывшим секретарем. В течение нескольких месяцев с его создания отдел проверял правительство на предмет его финансовых операций.

Говорят, что отдел делает успехи, но пока незначительные и очень скромные, о чем и расскажет президент.

А это значит, что он опровергнет слова критика правительства Мирии Матембе, которая заявляет, что Мусевени только говорит и ничего не делает в вопросе борьбы с коррупцией, «так как его власть опирается на коррумпированных людей».

Однако под особым присмотром президента были заведены дела даже на самых высокопоставленных людей государства. Хотя они в большинстве случаев были оправданы или получили мягкое наказание, важна позиция Мусевени по отношению к ним.

Вице-президент и министры многократно были судимы за получение откатов в общественных контрактах или поставках, а также за растрату государственных средств. Например, дело Международного альянса вакцинации (Gavi) или дело с деньгами Мирового фонда, пропажа 60 миллиардов угандийских шиллингов (около 16 миллионов долларов США) из Кабинета премьер-министра и пенсионные махинации.

Об этих и других делах собирается заявить президент в доказательство того, что его борьба с коррупцией не номинальная. По сообщениям Daily Monitor Uganda.